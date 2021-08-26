Известный российский ведущий проведет гастрофестиваль в Нижнем Новгороде

Известный российский телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев проведет гастрономический фестиваль «Да, шеф!» на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Мероприятие пройдет в грядущие выходные, 28-29 августа, сообщается на официальном сайте организаторов.

«За два дня фестиваля гости смогут познакомиться со всем гастрономическим богатством плодородного Поволжья. Местные фермерские хозяйства и российские производители представят лучшие продукты, а известные шеф-повара научат готовить из них вкусные и полезные блюда», — рассказали в пресс-службе фестиваля.

28 августа пройдет конкурс среди кулинаров-любителей и профессионалов. Победителю соревнования предстоит состязаться с шефом Ивлевым за звание «Суперкулинара Поволжья». Кроме того, рестораторы и шеф-повара смогут представить свои идеи ресторана на колесах на конкурсе «Фудтрак моей мечты».

29 августа участники фестиваля приготовят самую большую в России окрошку, а школьники проведут кулинарную битву на приготовление лучшего завтрака.

Вход на гастрофестиваль будет разрешен по мультипассам и специальным браслетам, которые можно получить в зоне проведения мероприятия. Для этого нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител. На фестивале также можно сделать платный экспресс-анализ на коронавирус.