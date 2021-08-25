13-летний школьник разработал приложение для изучения чеченского языка

13-летний школьник Абдул-Халим Цыкаев из Грозного разработал мобильное приложение для изучения чеченского языка. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Идея создать платформу появилась у подростка на занятиях по мобильной разработке и программированию на языке Python.

В приложении есть два режима: игра и словарь. Если пользователь желает сыграть, то на экране будут появляться картинки с предметами — их названия нужно ввести в специальное поле. В случае правильного ответа раздается звук фанфар. При ошибке голос на чеченском произносит фразу «Неправильно или некорректный ввод».

Режим «словарь» может быть полезен даже при нулевом уровне языка — он работает как переводчик, где указывается род слова и форма множественного числа. Для более эффективного процесса запоминания слова и фразы включены в контекст пословиц и поговорок.

Как рассказал юный разработчик, он переживает из-за того, что чеченский внесли в категорию исчезающих языков. Сам Абдул-Халим владеет четырьмя языками — свободно говорит на русском, английском и чеченском, а также может изъясняться на испанском.

Ранее, в июле, в Татарстане организовали профильную языковую смену «Голстан». Школьники-татары из других регионов России смогли попрактиковаться в языке. Всего занятия посетили 160 подростков из Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Москвы, Пермского и Красноярского краев, а также из Нижегородской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Кировской, Курганской, Саратовской и Ульяновской областей.