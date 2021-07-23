Российские школьники попрактикуются в татарском языке

В Татарстане организовали профильную языковую смену «Голстан», в рамках которой школьники-татары из других регионов России смогут попрактиковаться в татарском языке. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки республики.

Как отмечается, участие в языковой смене примут более 160 подростков в возрасте от 12 до 17 лет из Татарстана, Башкирии, Марий Эл, Удмуртии, Москвы, Пермского и Красноярского краев, а также из Нижегородской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Кировской, Курганской, Саратовской и Ульяновской областей.

«Для участников смены запланированы встречи с учеными, преподавателями вузов, писателями, талантливой молодежью республики, организованы экскурсии по историческим местам Казани, просмотры спектаклей на татарском языке», — пояснили в министерстве.

Кроме того, школьники смогут посетить уроки татарского языка и истории народа, а также принять участие в различных мастер-классах и спортивных состязаниях.

Подобные языковые смены проводятся Минобрнауки Татарстана с 2014 года.