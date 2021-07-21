В общепите Чувашии пройдут Дни национальной кухни

В августе Минэкономразвития Чувашии совместно с Ассоциацией рестораторов планирует провести четыре дня национальной кухни. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Отмечается, что рестораторы могут принять участие в мероприятиях, поделиться опытом и секретами в приготовлении блюд национальной кухни, рассказать их историю.

«Мероприятие имеет важное значение для Чувашии, поскольку способствует не только популяризации национальной кухни, сохранению кулинарных национальных традиций, также вляется первой официальной площадкой — свободной от COVID-19 зоной», — рассказал вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Дни чувашской национальной кухни проходят в рамках Межрегионального фестиваля «Гостеприимная Чувашия».

