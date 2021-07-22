Исполнители из Италии, Японии и Китая перепели бурятские песни

Исполнители из Италии, Японии, Китая и Испании перепели бурятские песни в дуэте с российскими артистами в рамках международного музыкального фестиваля «Золотой голос Байкала», который проводится в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Запись опубликована на YouTube-канале «Театр Байкал».

Солистка театра «Байкал» Баярма Бургутова совместно с итальянской певицей Сарой Ди Беллой исполнила композицию «Колхозын трактор». Народная артистка Республики Бурятия Сэсэгма Сандипова вместе с Като Юки из Японии спела песню «Алтан дэлхэйн жама ёhoop».

Еще одна солистка «Байкала» Гэрэлма Эалсанова и исполнитель из Китая Урагшилт спели «Бэе бэеэ гамная». Солистка Каталонского оркестра La Chatta Orquestra Ингрид Моррал Сайз вместе с народной артисткой Бурятии Сэдэб Банчиковой исполнила композицию «Адуушанай дуун».

Об открытии международного музыкального фестиваля «Золотой голос Байкала» сообщалось ранее 22 июля.