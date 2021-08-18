Школьник из Чебоксар вырастил 60-килограммовую тыкву

В Чебоксарах ученик восьмого класса Федор Матросов, занимавшийся овощеводством три года, вырастил 60-килограммовую тыкву. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Как рассказал школьник, такой урожай потребовал тщательной подготовки и ухода. В апреле он посадил семена сначала в горшок, а когда появился первый росток, перенес его в теплицу.

На протяжении нескольких месяцев подросток регулярно удобрял тыкву и пропалывал землю от сорняков. По его словам, секрет стремительного роста заключается в зеленом чае, которым он поливал овощ раз в две недели.

«Меня интересует именно крупный размер. Вырастить маленькую, но красивую — это одно. А вот вырастить огромную — это совсем другое. Это сложнее и интереснее», — рассказал мальчик и добавил, что свою жизнь хочет посвятить агрономии.

Ранее в августе стало известно, что в Чувашии построят первую в стране агрошколу. Ученики будут изучать овощеводство, цветоводство, ландшафтный дизайн, а также получат более углубленные знания в биологии и химии — для этого школу обеспечат необходимым оборудованием.