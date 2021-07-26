Камчатские школьники провели танцевальный флешмоб на вершине вулкана

Активисты «Российского движения школьников» (РДШ) из Камчатского края взошли на вулкан Горелый и провели там флешмоб в рамках проекта Открывай Камчатку. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В мероприятии приняли участие 26 человек: учащиеся, их родители и педагоги.

«Восхождение заняло чуть больше двух часов. На вершине водрузили флаг РДШ. Был туман и ветер, но ребята не расстроились и станцевали победный танец под гимн РДШ "Гори ясно"», — рассказал председатель движения на Камчатке Виктор Симчугов.

После спуска туристы пообедали у подножия вулкана, а после посетили водопад Спокойный и отправились купаться в Верхнепаратунских термальных источниках.

Ранее сообщалось, что из кратера вулкана Карымского на Камчатке произошел выброс километрового столба пепла. Как рассказали в группе реагирования на вулканические извержения, пепел поднялся вечером 11 июля. В региональном управлении МЧС отметили, что в населенных пунктах не зафиксировано выпадение пепла. Международные трассы движения самолетов в районе также не проходят.