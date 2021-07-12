Вулкан Карымский на Камчатке выбросил километровый столб пепла

Из кратера вулкана Карымского на Камчатке произошел выброс километрового столба пепла. Об этом сообщает KamchatkaMedia.

Как рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, пепел поднялся на высоту 1,1 километра вечером 11 июля. Теперь вулкану присвоили оранжевый код опасности для авиации.

В региональном главке МЧС отметили, что в населенных пунктах не зафиксировано выпадение пепла. На момент случившегося в районе вулкана также не было туристических групп. Международные трассы движения воздушных судов в районе тоже не проходят.

В 2019 году сообщалось, что на двух камчатских вулканах — Шивелуче и Карымском — произошли выбросы пепла. На Шивелуче уровень выброса пепла достиг 10 километров, на вулкане Карымском — трех километров. Тогда спасатели рекомендовали жителям и туристам соблюдать меры безопасности, поскольку в непосредственной близости от вулкана во время парогазовых выбросов возможно превышение предельно допустимой концентрации газа.

Вулкан Карымский высотой около 1,5 тысячи километров находится примерно в 100 километрах севернее Петропавловска-Камчатского. За последний век зафиксировано порядка 20 его извержений.