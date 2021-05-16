Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу

Исландская семья, владеющая землей, на которой находится проснувшийся в марте вулкан Фаградальсфьядль, решила выставить участок на продажу. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти готовы выделить более 560 000 долларов для превращения места извержения в достопримечательность для туристов.

«Этот участок продается по подходящей цене, и мы уже получили по меньшей мере два предложения», — сообщила агентству хозяйка Анна Тордис Гудмундсдоттир. По словам женщины, земля принадлежала ее семье на протяжении нескольких поколений, и мысль о продаже возникла уже давно.

Землевладельцы сотрудничают с властями, чтобы обеспечить безопасный доступ для туристов, и не намерены ограничивать пешеходное движение на своей земле, если только безопасность не будет поставлена под угрозу.

Ранее на полуострове Рейкьянес в 35 километрах от столицы страны Рейкъявика, началось мощное извержение вулкана Фаградалсфьяль. Жители города сообщали, что небо над исландской столицей окрасилось в красный цвет. Мощному природному явлению предшествовал рост сейсмической активности. На полуострове за последние несколько недель было зафиксировано более 40 000 слабых землетрясений.