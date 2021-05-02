Оператор лишился дрона ради съемки лавы

Видеограф запустил дрон в самое жерло вулкана и сжег камеру ради эффектного видео. Результатом он поделился в своем Instargram.

48-летний оператор и фотограф Бьорн Стейнбек (Bjorn Steinbekk) показал видео, сделанное у вулкана Фаградальсфьядль в Исландии. Так, фотограф запустил дрон прямо над извергающимся жерлом. На кадрах видно, как камера медленно приближается к сердцу вулкана — прямо в бурлящие потоки лавы. Известно, что автор ролика лишился своей техники.

Пользователи соцсети оценили работу видеографа. «Вау!», «Это невероятно», «Какая красота», «Гипнотизирующее шоу», — писали они.

Бьорн Стейнбек прославился на весь мир, когда начал снимать панорамные ролики над извергающимся вулканом. В конце марта он написал в соцсетях, что во время одной из съемок чуть не потерял свой дрон.

В марте исландские геологи пожарили себе хот-доги во время извержения этого же вулкана. Ученые решили сделать небольшой пикник — для этого они разложили сосиски прямо на застывшей, но все еще горячей лаве. Чтобы поджарить булочки, мужчины подложили под них фольгу.