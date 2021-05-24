На Курилах активизировался вулкан

На Курильском острове Парамушир вулкан Эбеко начал проявлять высокую активность. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области на своем сайте.

Отмечается, что в понедельник вулканологи зафиксировали очередной выброс пепла высотой три километра — шлейф от активности распространился в юго-восточном направлении на расстояние пяти километров.

В административном центре Парамушира Северо-Курильске, находящемся в семи километрах от вулкана, пеплопад не наблюдался. По информации МЧС, угрозы для населения нет.

Ранее в марте туристы-экстремалы сняли видео у жерла извергающегося вулкана на Камчатке. Путешественники решили совершить прогулку в опасной близости от потоков лавы и прокомментировать происходящее.