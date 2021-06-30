На Камчатке сняли фильм о походе спортсмена над кратером вулкана

На Камчатке сняли получасовой фильм «Хайлайнер» о том, как спортсмен прошел по стропе над кратером вулкана Горелого. Об этом сообщает «Кам 24».

«Идея фильма возникла весной 2020 года. У нашего гида Жени Лысова большой опыт в хайлайне, и у него была идея пройти над кратером вулкана. Лучше всего на Камчатке для этого подходил один из кратеров вулкана Горелого. Фильм сняли полностью своими силами», — рассказала агентству SMM-менеджер «Kamchatka Freeride Community» Дарья Попова.

По ее словам, для съемок фильма организовали экспедицию, участникам которой пришлось поднимать более полутонны оборудования на высоту около 1,8 метра. Члены съемочной группы несколько дней жили в лагере, разбитом на вулкане. «Когда закончилась вода, применяли навыки выживания, но все равно не унывали и поддерживали друг друга, даже когда температура воздуха опускалась до минус пяти», — рассказали в «Kamchatka Freeride Community».

Онлайн-премьера фильма состоится 1 июля на YouTube.