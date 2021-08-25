Журналист и блогер Юрий Дудь взял интервью у новоусманского звонаря. Соответствующая беседа появилась в новом видео на YouTube-канале «вДудь».

Известно, что съемка прошла в селе Орлово в Воронежской области. 24-летний звонарь Богоявленского храма Николай Лисняк рассказал о том, как сочетает христианское воспитание и любовь к тяжелой музыке. По словам молодого человека, он начал звонить в колокола на регулярной основе со второго класса. В то же время он увлекся и рок-музыкой.

На вопрос журналиста о том, не считает ли парень противоречивым сочетание религиозных ценностей с творчеством антикатолических блэк-метал групп, звонарь ответил, что ему нравится эстетика музыкантов, но при этом он отделяет их точку зрения по теме религии.

Отец Николая Алексей Лисняк, который является настоятелем Богоявленского храма, объяснил Дудю свое отношение к увлечению сына. «Кажется, что одна профессия не совместима с другой, один образ жизни с другим, но я всегда в таких случаях говорю, что человек — не постоянная величина. Человек развивается постоянно, он не может находиться в статическом состоянии. (...) Молодежные увлечения всем присущи. (...) Николаю близка церковная жизнь, он причащается. Все будет хорошо, я думаю», — высказался он.

Ранее сообщалось, что в конце августа во Владимирской области пройдет восьмой ежегодный фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». В фестивале примут участие 22 звонаря из разных регионов России, в том числе Москвы, Московской области, Ярославской и Костромской областей, Самары, Чебоксар, Суздаля, Нижнего Новгорода, Иванова и Чувашии. При этом, как отмечает источник, самому молодому из участников всего девять лет.

