Сын священника выложил колокольный звон в TikTok и стал знаменитым

Сын удмуртского священника решил научить россиян колокольному звону, используя канал в TikTok, и стал знаменитым. Как сообщает Telegram-канал Mash, 22-летний Михаил Иванов с детства посещает церковь.

Отмечается, что отец юноши является настоятелем Свято-Троицкого храма села Алнаши. Когда некому стало бить в колокола, Михаил изучил инструкции и принялся за дело. Теперь к звонарю идут учиться, а он выкладывает процесс обучения в сеть. На своем канале он также рассказывает о церкви и разрушает стереотипы. За жизнью Михаила наблюдают свыше ста тысяч подписчиков.

Ранее в TikTok появился аккаунт «Братство Андрея Первозванного», где молодые люди в коротких видео рассказывают о вере. Идея зарегистрировать аккаунт принадлежит нескольким жителям Хабаровска. Публикуемые ими ролики одобряют представители епархии.