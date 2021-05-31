«Священник»-битбоксер посоветовал россиянам покаяться и прославился в сети

Пользовательница TikTok с ником anja_konkova опубликовала короткий ролик, в котором мужчина, одетый как священник, исполнил битбокс и посоветовал россиянам покаяться за грехи. За пару дней он прославился в сети: видео набрало более полумиллиона просмотров.

В ролике мужчина в церковном облачении зачитал битбокс, смотря в камеру. «Покайся, покайся, покайся, не стесняйся. Паки и паки (снова и снова. — прим. «Ленты.ру») миром Господу помолимся», — сказал он.

Видео, ставшее популярным в TikTok, также прокомментировали в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Зампредседателя отдела Вахтанг Кипшидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ознакомился с записью. «Да, для начала надо установить его личность», — пояснил он. Отмечается, что принадлежность мужчины к церкви пока не доказана.

Позже в комментарии Telegram-каналу Mash мужчина сообщил, что он не священник, а актер и певец Константин Самойлов. «Видео в облачении священнослужителя я сделал на киносъемках и послал своим друзьям как смешное видео. После этого мой друг увидел в соцсетях, что видео набирает просмотры», — рассказал автор.

Ранее в TikTok появился аккаунт «Братство Андрея Первозванного», где молодые люди в коротких видео рассказывают о вере. Идея зарегистрировать аккаунт принадлежит нескольким жителям Хабаровска. Публикуемые ими ролики одобряют представители епархии.