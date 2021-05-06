Big Russian Boss впервые появился на публике без образа

Блогер и рэпер Big Russian Boss («Большой русский босс») впервые появился на публике без своего привычного образа. Он согласился «раздеться» во время подкаста у комика Данилы Поперечного.

Зрители настоящего лица рэпера все равно не увидели: сначала применили эффект размытия изображения, а потом заменили при помощи дипфейк-технологии. В частности, он предстал как юморист Гарик Харламов и в образе Шерлока Холмса. При этом рэпер, которого на самом деле зовут Игорь, принес извинения видеоблогеру Эльдару Джарахову и комику Сергею Мезенцеву за то, что ранее отклонял их приглашения.

Big Russian Boss изначально прославился в сети благодаря песням о наркотиках, деньгах, доступных женщинах, «сучках» и жизни в Майами. Рэпер всегда представал перед зрителями в экстравагантном виде: он носит шубы разных расцветок, корону, накладную бороду и очки.