Little Big, Гречка и ЛСП попросили фанатов не сдавать билеты на концерты

Более 20 известных российских групп и музыкантов попросили фанатов не сдавать билеты на перенесенные из-за пандемии коронавируса концерты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На YouTube-канале Northern Sound вышло обращение, в записи которого приняли участники групп Little Big, «Дайте танк (!)», «Порнофильмы», Louna, «Кис-кис», Cream Soda, «Нервы», Alai Oli, а также исполнители Гречка, ЛСП, Big Russian Boss, Нейромонах Феофан, Гарри Топор и Noize MC. Они подчеркнули, что их концерты переносятся на новые даты вместо отмены выступлений, и призвали поклонников подождать.

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