В России из-за пандемии появились автокинотеатры

В Калининграде и Новосибирске из-за пандемии коронавируса открылись первые автокинотеатры. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в России с 8 мая началась коммерческая демонстрация кинофильмов. Заработавшие кинозалы оказались так называемыми автокинотеатрами, когда зритель смотрит кино под открытым небом, находясь в своей машине.

Первым из них заработал калининградский автокинотеатр «Ночной дозор», который входит в сеть кинотеатров «Люмен Фильм». На премьере показали фильм «Вечная жизнь Александра Христофорова» 2018 года. Помимо автокинотеатра у «Люмен Фильм» есть еще девять кинотеатров классического формата, однако, как заявили в компании, все они «еще долго будут закрыты».

13 мая в новосибирском автокинотеатре Skyline Cinema также состоялся первый сеанс в автокинотеатре. На показе фильма 2015 года «Левша» было 13 машин, сборы составили шесть тысяч рублей.

В апреле бизнесмен Александр Мамут и продюсер Александр Роднянский дали интервью Николаю Ускову, в ходе которого обсудили будущее кинотеатров после пандемии коронавируса. Эксперты выразили уверенность в том, что эта индустрия сможет восстановиться после карантина. Роднянский отметил, что кинотеатры являются «естественным ареалом обитания» для блокбастеров Marvel или DC.

C конца марта в России закрылись все кинотеатры из-за распространения коронавируса. Также Минкульт поручил закрыть для посетителей все федеральные учреждения культуры в России.

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