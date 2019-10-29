Российского рэпера обстреляли после концерта

Российского рэпера Young P&H, также известного как Пимп, ранили в живот из травматического пистолета. Пост об этом был опубликован в Telegram-канале исполнителя.

Рэпер возвращался в отель после концерта в Перми 28 октября. По словам его команды, возле гостиницы стояли «подозрительные типы». Через два часа рэпер вышел из здания, чтобы отправиться в аэропорт, и один из замеченных ранее парней выстрелил ему в живот.

Информация о том, удалось ли задержать нападавших, не сообщается

Отмечается, что Пимпа прооперировали, музыкант будет восстанавливаться неделю. Он выложил в своем Twitter фото из больницы. Фанаты поддержали музыканта в комментариях и пожелали скорее поправиться.

Рэпер является соведущим шоу Big Russian Boss («Большой русский босс» — прим. «Ленты.ру») на YouTube.

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