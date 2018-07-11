На «Пикнике Афиши» выступят рэперы Пимп и OFFMi

Создатели музыкального фестиваля «Пикник Афиши» анонсировали новую площадку от популярного YouTube-шоу «Узнать за 10 секунд». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На сцене выступят, в частности рэпер Flesh и хип-хоп-исполнитель Young P&H, также известный как Пимп, соведущий шоу Большого Русского Босса. По словам организаторов, специальным гостем «Пикника Афиши» станет рэп-исполнитель Eighteen. Помимо этого, на фестивале появятся рэпер OFFMi и группа «Комсомольск».

Юбилейный, 15-й «Пикник Афиши» пройдет 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское». В качестве участников фестиваля также заявлены Монеточка, Дельфин, Земфира, Joey Bada$$, Pharaoh и рок-группа «Пасош». Фестиваль проводится ежегодно с 2004 года.

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