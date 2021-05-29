Жители российского города объяснили создание христианского аккаунта в TikTok

На популярной платформе TikTok появился аккаунт «Братство Андрея Первозванного», где молодые люди в коротких видео рассказывают о вере. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» блогеры объяснили цель создания аккаунта.

Идея зарегистрировать аккаунт с подобным контентом принадлежит нескольким жителям Хабаровска. В коротких роликах россияне рассказывают о службе в храме и показывают, как правильно креститься. Они планировали создать аккаунт в прошлом году, но только недавно реализовали задумку. Перед публикацией ролики одобряют представители епархии.

«Через наши видео в TikTok мы хотим простыми словами рассказывать людям о вере. Мы показываем, что верующие — не какие-то пришельцы с Марса, а самые обыкновенные люди, которые ходят по тем же улицам, что и все, учатся на разных специальностях и работают на обычных работах», — пояснили создатели аккаунта.

В марте 2021 года глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, почему православные священники начали появляться в TikTok и Clubhouse. Он обратил внимание, что раньше проповедники выходили на городские площади, а теперь приходят на телевидение и ведут прямые трансляции в социальных сетях.