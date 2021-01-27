Николай Дроздов объяснил свое появление в TikTok

Телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok. Он зарегистрировался под именем @ndrozdov_official 27 января.

83-летний ученый объяснил свое появление в соцсети Telegram-каналу «Подъем». По его словам, он сделал это, чтобы давать добрые советы молодежи.

«Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодежи — это ж хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же?» — прокомментировал ведущий.

Однако делать копию программы «В мире животных» Дроздов не будет. Он пояснил, что подготовил для этого преемника, и не будет «рассказывать о происхождении Вселенной в TikTok».

В декабре 2020 года Дроздов принял участие в съемке для российской версии журнала GQ вместе с молодыми артистами. Ученый снялся в ролике в наряде модного дома Gucci. На нем был классический костюм, состоящий из синего пиджака и серых брюк, а также голубая рубашка и красно-синий галстук с монограммой люксового бренда.