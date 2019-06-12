Дроздов объяснил уход из «В мире животных»

Телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов продолжит сотрудничать с программой «В мире животных». Об этом он сообщил РИА Новости.

Он будет работать с передачей как ее советник и соратник на добровольных и общественных началах. По словам бывшего ведущего «В мире животных», он около года не снимался в новых выпусках.

Материалы по теме От Листьева до Малахова Самые узнаваемые и самые важные персоны Первого канала

11 июня Дроздов рассказал, что покинул передачу «В мире животных». По его словам, последнее время ему не платили за работу над программой. В то же время он продолжит преподавать на географическом факультете МГУ, поскольку это его любимое занятие.

Дроздов вел «В мире животных» более 40 лет: впервые передача вышла в эфир в 1977 году. Со дня основания и до 1990 года Дроздов вел ее в паре с журналистом Василием Песковым, а позднее стал единственным ведущим. С 2016 года программа выпускается на телеканале «Карусель».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!