Дроздов ушел из «В мире животных»

Телеведущий Николай Дроздов сказал в интервью «Комсомольской правде», что покинул передачу «В мире животных».

Дроздов признался, что не участвовал в съемках телепрограммы уже полгода. По его словам, сейчас по телевизору показывают старые выпуски. «У них там море этих старых записей. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили», — добавил ведущий.

Дроздов отметил, что продолжит преподавать в Московском государственном университете, поскольку это его любимое занятие.

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В начале января стало известно о госпитализации Дроздова с переломом ребра. Тогда 81-летний журналист отметил, что получает травмы нередко, так как постоянно двигается, прыгает и делает зарядку.

В апреле 2018 года Дроздов признался, что планирует уйти из «В мире животных» и передать пост ведущего своему 15-летнему напарнику Алексею Лапину. Подросток на протяжении 10 лет принимает участие в создании передачи.

Дроздов вел «В мире животных» более 40 лет: впервые передача вышла в эфир в 1977 году. Со дня основания и до 1990 года Дроздов вел ее в паре с журналистом Василием Песковым, а позднее стал единственным ведущим. С 2016 года программа выпускается на телеканале «Карусель».

Одновременно с участием в телесъемках Дроздов создал множество документальных фильмов о животных, занимался переводом и озвучкой фильмов телеканала «Би-би-си». В 2003 и 2004 годах принимал участие в реалити-шоу «Последний герой».

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