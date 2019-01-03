Дроздов сломал ребро

Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с переломом ребра. Об этом он сообщил ТАСС в среду, 2 января.

«Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов», — уточнил он.

81-летний Дроздов также отметил, что получает травмы нередко, так как все время двигается, прыгает и делает зарядку.

Дроздов ведет передачу «В мире животных» на протяжении 40 лет: впервые она вышла на Первом канале в 1977 году. Со дня основания и до 1990 года Дроздов вел ее в паре с журналистом Василием Песковым, а позднее стал единственным ведущим. С 2016 года она выпускается на телеканале «Карусель».

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