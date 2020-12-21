Николай Дроздов снялся в наряде Gucci

Профессор МГУ и в прошлом ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов принял участие в съемке для российской версии журнала GQ вместе с молодыми артистами. Видео появилось на сайте издания.

83-летний ученый снялся в ролике в наряде модного дома Gucci. На нем был классический костюм, состоящий из синего пиджака и серых брюк, а также голубая рубашка и красно-синий галстук с монограммой люксового бренда. Образ Дроздова дополнили черные мокасины с золотой деталью и солнечные очки.

Отмечается, что в съемке также поучаствовали актер Александр Паль, теннисист Андрей Рублев, музыкант Кирилл Иванов, комик Александр Гудков и певица Муся Тотибадзе. По сюжету ролика, все участники являются сотрудниками «Научно-исследовательского института мужского костюма». Каждый позировал в вещах Gucci.

Ранее в июле Николай Дроздов стал героем спецпроекта российского журнала Vogue, посвященного экологичной коллекции Gucci Off the grid. Профессор рассказал читателям о полезных свойствах некоторых растений в наряде упомянутой марки. Съемки состоялись в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве.