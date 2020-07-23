Николай Дроздов снялся для российского Vogue в наряде Gucci

Профессор МГУ, в прошлом телеведущий Николай Дроздов, известный по передаче «В мире животных», принял участие в съемке для российской версии журнала Vogue вместе с комиком Александром Гудковым. Ролик появился на сайте издания.

Отмечается, что ученый стал героем нового спецпроекта журнала, который посвящен экологичной коллекции модного дома Gucci Off the grid. Журналисты подчеркнули, что все вещи упомянутой капсулы были изготовлены с использованием переработанного нейлона.

Так, в размещенном видео Дроздов рассказывает читателям о полезных свойствах некоторых растений, а также объясняет, как их применяют в медицине. Биолога запечатлели в серых брюках, белой рубашке и полосатом оранжевом галстуке. По словам администратора Telegram-канала «Татлер-батлер», некоторые из названных вещей были подарены телеведущему после окончания съемок.

Фото опубликовано @voguerussia

Кроме того, на видео во время повествования Дроздова Гудков демонстрирует другие наряды бренда. Так, например, на кадрах он полил растения в белом поло, бежевых шортах, кепке и коричневых мокасинах с длинными носками. Комика также сняли во время чтения журнала в платье с принтом из красных цветов, соломенной шляпе и широких солнечных очках.

Режиссером-оператором ролика стал Сергей Костромин, арт-директором выступила Екатерина Штоколова, а стилистом — Юлия Варавкина. Съемки проводились в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве.

В феврале мужчина в платье попозировал на тематической фотосессии российского Vogue и вызвал споры между читателями. Солиста московского Большого театра Дэвид Холберга сфотографировали в черном вечернем платье из полупрозрачной ткани в белый горошек. В комментариях к снимкам мнения читателей по поводу образа артиста разделились.