Мужчина в платье снялся для российского Vogue и вызвал споры между читателями

Премьер московского Большого театра и Американского театра балета Дэвид Холберг попозировал в тематической фотосессии для российской версии модного журнала Vogue и вызвал споры между читателями. Кадры съемки появились в Instagram-аккаунте издания.

На опубликованных снимках 37-летний артист балета снялся в нескольких образах, в том числе в черном кутюрном платье из полупрозрачной ткани в белый горошек. Также мужчина примерил рубашку с рукавами-фонариками в розовую полоску. На еще одном снимке он запечатлен в нижнем белье бежевого цвета и сером пальто, надетом на голое тело.

Boy in Vogue: Дэвид Холберг — Премьер московского Большого театра и Американского театра балета, приглашенный премьер Королевского оперного театра специально для Vogue примерил кутюрное платье и поговорил о красоте. Читайте на Vogue.ru ⠀ Фото: @popmasha Стиль и текст: @nturovnikova ⠀ / ⠀ The Premier of the Moscow Bolshoi theater and the American ballet theater @officialdavidhallberg tried on a couture dress and talked about beauty — on Vogue.ru Фото опубликовано @voguerussia

В комментариях к посту мнение пользователей по поводу образа Холберга разделились. «Красиво, что тут скажешь», — высказался один. «Очень по-домашнему, не считая платья и намека на ориентацию. <...> Мужчина силен и красив, особенно ноги, акцент на контрасте очень», — поддержал другой. «Это очень смело,восхитительно и рискованно», — заметил третий. В то же время некоторых юзеров озадачил внешний вид артиста.«Перебор однозначно для издания такого уровня! Прям пропаганда гомосексуализма чистой воды!», «Эпатаж и провокация, что красивого в этих фото?», «Простите, конечно, но это просто омерзительно», «Я человек толерантный, но это уже перебор», — писали они.

2 декабря прошлого года сообщалось, что американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс сфотографировался для обложки британской версии модного женского журнала Cosmopolitan. На фотографии 32-летний бородатый мужчина позировал, сидя на полу в платье персикового оттенка.

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