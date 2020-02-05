Сын голливудской актрисы вышел в свет в платье принцессы

Сын голливудской актрисы Меган Фокс вышел в свет в костюме принцессы. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

На снимках видно, как отец семилетнего Ноа, актер Брайан Остин Грин, помогает ребенку переодеться на улице возле машины. Он застегивает сыну голубое длинное платье как у персонажа мультфильма «Холодное сердце» королевы Эльзы. При этом окрашенные волосы мальчика собраны в конский хвост на затылке.

Фото опубликовано @famouskids_insta

По информации издания, в таком виде Ноа направлялся на день рождения вместе с младшим братом Бодхи. Праздник проходил в Таузенд-Оукс, Калифорния.

В сентябре 2019 года Меган Фокс в ходе ток-шоу The Talk рассказала, почему ее сын Ноа иногда носит платья. Знаменитость отметила, что ребенок интересуется модой и носит в школу то, что хочет, несмотря на негативную реакцию одноклассников. Актриса пояснила, что пытается научить Ноа быть уверенным в себе и не обращать внимание на то, что говорят окружающие.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!