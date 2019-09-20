Меган Фокс объяснила любовь сына к платьям

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс в ходе ток-шоу The Talk рассказала, почему ее шестилетний сын Ноа иногда носит платья. Отрывки из интервью были опубликованы в издании People.

Знаменитость отметила, что ребенок интересуется модой и носит в школу то, что хочет, несмотря на негативную реакцию одноклассников. «Иногда он наряжается сам, иногда ему нравится надевать платья. Я отправила его в действительно хипповую, либеральную школу, но даже здесь, в Калифорнии, есть маленькие мальчики, которые говорят, что парни не носят платья или не носят розовое», — поделилась 33-летняя артистка.

По ее словам, она пытается научить Ноа быть уверенным в себе и не обращать внимания на то, что говорят окружающие. Актриса добавила, что у ребенка есть талант дизайнера, а иногда он даже помогает ей с подбором нарядов.

В апреле другая американская актриса Шарлиз Терон призналась, что решила растить своего усыновленного ребенка Джексона как девочку. «Да, я тоже думала, что она мальчик, пока не посмотрела на нее в три года, а она сказала: "Я не мальчик!"» — рассказала знаменитость. Она добавила, что теперь у нее две дочери, а ее работа — «любить их и следить за тем, чтобы у них было все, что им нужно».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!