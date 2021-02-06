МИД России завел аккаунт в TikTok

Министерство иностранных дел России создало аккаунт в TikTok. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящий момент на странице ведомства размещены несколько роликов, посвященных российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, идея создать страницу в социальной сети возникла давно.

«Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — сказала она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с успехом вакцины против коронавируса «Спутник V». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что затронул тему российской вакцины в телефонном разговоре с американским коллегой.