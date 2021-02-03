МИД заявил о грубых действиях западных дипломатов в ситуации с Навальным

Западные дипломаты в ситуации с Алексеем Навальным (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) действуют грубо. Об этом заявили в МИД России, сообщает ТАСС.

«Это не наблюдение за процессом, а вовлеченность», — сказали в ведомстве.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС обсудят дальнейшие шаги в отношении России из-за ситуации вокруг Навального. В чем конкретно могут состоять эти шаги и подразумевают ли они введение санкций против России, не уточняется.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный. Таким образом, оппозиционер приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На заседании по делу Навального присутствовали порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. По мнению представителя МИД Марии Захаровой, появление иностранных дипломатов в суде является политической акцией.