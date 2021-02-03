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В ЕС обсудят дальнейшие шаги по ситуации вокруг Навального

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Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Главы МИД ЕС обсудят дальнейшие шаги в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) на встрече 22 февраля. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия», — говорится в документе. В чем конкретно могут состоять эти шаги и подразумевают ли они введение санкций против России, не уточняется.

Накануне, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный. Таким образом, оппозиционер приговорен к 3,5 года колонии общего режима, однако проведет в заключении два года и восемь месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

После оглашения приговора в соцсетях появились призывы к несогласованной акции. В центре Москвы усилили меры безопасности, по требованию полиции до особого распоряжения были закрыты станции метро «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад». На Манежной площади прошли задержания.

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