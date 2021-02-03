Австрия призвала ЕС продолжить диалог с Россией вопреки ситуации с Навальным

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал ЕС продолжить диалог с Россией вопреки ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом он заявил эфире радиостанции Ö1, цитату приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, с этой ситуацией также не стоит связывать строительство газопровода «Северный поток-2». «Он служит надежности энергоснабжения ЕС. Россия — очень важный партнер в вопросе энергии и безопасности на европейском континенте, была в прошлые десятилетия и таковой останется в будущем», — признал Шалленберг.

При этом он подчеркнул, что в вопросах, касающихся Навального, демократии или мирных собраний, страны Европы должны показывать ясную позицию. По этой причине речь идет о точечных санкциях, заключил министр.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Он приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.

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