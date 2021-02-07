МЧС завело аккаунт в TikTok

МЧС России завело аккаунты в социальных сетях TikTok и Likee. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На новых площадках уже публикуется полезный контент. Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое», — подчеркнули спасатели. На страницу министерства в TikTok уже подписались 1,6 тысячи человек.

В настоящее время МЧС представлено в 11 социальных сетях и мессенджерах, в том числе во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram, Facebook, YouTube, Twitter и Яндекс.Дзен.

6 февраля МИД России создал аккаунт в TikTok. На странице ведомства размещены несколько роликов, посвященных российской вакцине от коронавируса «Спутник V». По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, идея создать страницу в социальной сети возникла давно. «Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — пояснила она.