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В РПЦ задумали запретить священникам работать в шоу-бизнесе и суде

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Священники РПЦ не смогут заниматься актерской деятельностью, работать в шоу-бизнесе, прокуратуре и суде, если Архиерейский собор церкви утвердит документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей». Его уже одобрил пленум Межсоборного присутствия — совещательный орган РПЦ, который рассматривает значимые вопросы церковной жизни, передает РИА Новости.

Руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернеги) подчеркнула, что документ устанавливает «неприемлемые для священнослужителя виды деятельности». По ее мнению, профессиональная деятельность в светском суде или прокуратуре «противоречит самой сути пастырской деятельности», поэтому в РПЦ задумали от нее отказаться.

Игуменья Ксения также напомнила, что священники не могут работать государственными или муниципальными служащими, поскольку это указано не только в документе «О светской трудовой деятельности священнослужителей», но и в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Согласно ему, лица, участвующие в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, не могут занимать подобные посты.

Ранее РПЦ создала документ о практике «изгнания бесов». Предполагается, что он будет содержать историю практики экзорцизма, а также варианты ее унификации и регламентации. Разработкой проекта занималось Межсоборное присутствие — совещательный орган РПЦ, обсуждающий важные вопросы, касающиеся церковной жизни.

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