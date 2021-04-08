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В РПЦ озадачились вопросом смены пола

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Русской православной церкви (РПЦ) озадачились сменой пола и решили создать специальную рабочую группу, которая изучит этот вопрос. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

К работе в этой комиссии привлекут «компетентных экспертов». По итогам планируется разработать специальный документ, в котором будет отражено, как РПЦ относится к смене пола.

Также на богословском заседании при Московском патриархате зачитали проект об отношении РПЦ к современным практикам экзорцизма и отчитались о ходе работы над православным осмыслением причин экстремизма и терроризма.

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заверял, что РПЦ не поддерживает дискриминацию трансгендеров и сексуальных меньшинств. По словам священника, РПЦ выступает не за дискриминацию каких-либо социальных групп, а «против размывания абсолютных нравственных норм», на которых строилась цивилизация.

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