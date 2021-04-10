Русская православная церковь (РПЦ) создала документ о практике «изгнания бесов». По словам председателя комиссии по богословию РПЦ митрополита Волоколамского Илариона, он будет содержать историю практики экзорцизма, а также варианты ее унификации и регламентации. Его слова передает РИА Новости.

Как добавил митрополит, документ должен скоро поступить в редакционную группу, где после внесения правок и изменений может быть представлен в качестве проекта.

Подробности о практике «изгнания бесов» до официальной публикации документа не разглашаются. Разработкой проекта занималось Межсоборное присутствие — совещательный орган РПЦ, обсуждающий важные вопросы, касающиеся церковной жизни.

Ранее 10 апреля Русская православная церковь осудила интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, которое он дал Ксении Собчак, и призвала не показывать его людям. По словам митрополита Волоколамского Илариона, преступника нельзя показывать публике, потому что он «ничему хорошему научить не может». Также священнослужитель уверен, что за Моховым нужно круглосуточно следить, чтобы не произошло рецидива.