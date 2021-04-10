В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка людям

В Русской православной церкви (РПЦ) осудили интервью скопинского маньяка Виктора Мохова, которое он дал Ксении Собчак. Об этом сказал митрополит Волоколамский Иларион, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Священнослужитель уверен, что преступника нельзя показывать публике, потому что он «ничему хорошему научить не может». Еще Илларион уверен, что за Моховым нужно круглосуточно следить, чтобы не произошло рецидива.

Однако недавно освободившийся из колонии маньяк совершил правонарушение. Его признали виновным по части 1 статьи 19.24 («Несоблюдение административных ограничений, устанавливаемых при административном надзоре») КоАП РФ. Скопинский маньяк должен заплатить 1200 рублей. Полиция попросила ужесточить наказание, чтобы Мохов не мог общаться в интернете, ходить в бары и давать интервью журналистам.

Мохов провел в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

Скопинского маньяка освободили в начале марта. После этого он должен был отправиться домой в Рязанскую область. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Однако вместо этого Мохов приехал в Москву для участия в ток-шоу.

Кроме того, вскоре после освобождения на YouTube вышло интервью с маньяком. Собчак утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек». Однако некоторые зрители посчитали, что журналистка «создает образ героя» опасному маньяку. В итоге фильм спровоцировал скандал в сети.