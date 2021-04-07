В РПЦ призвали целовать только продезинфицированные иконы

Православный миссионер, настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в интервью РИА Новости призвал верующих целовать только продезинфицированные иконы, не толпиться в храме и носить защитные маски.

«К иконам лучше не прикладываться. Ограничения насчет целования икон не снимались — мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой», — сказал представитель РПЦ. Он отметил, что в некоторых храмах около иконы стоит человек, протирающий ее после каждого посетителя спиртовой салфеткой. Кроме того, священники не должны давать прихожанам целовать крест, они просто благословляют им и дотрагиваются до головы.

По словам Первозванского, сейчас главные санитарные требования в храмах — ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Он призвал прихожан «проявлять благоразумие»: не толпиться и продолжать соблюдать эти правила. Особенно он рекомендовал делать это тем, кто не болел COVID-19 и не вакцинировался.

Священник отметил, что в целом серьезных ограничений в православных храмах в связи с эпидемией пока что нет. «Можно радоваться, потому что наши западные собратья вторую подряд Пасху вынуждены встречать без публичных богослужений», — заключил он.

Ранее заместитель главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал христианским долгом ношение масок в храме. «Даже если есть маленькая вероятность того, что маски могут кого-то защитить, этой возможностью надо обязательно воспользоваться», — отметил он.