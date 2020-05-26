В РПЦ поделились надеждами на поэтапное открытие храмов

В Русской православной церкви (РПЦ) надеются на поэтапное храмов и возобновление богослужений. Этим поделился председатель учебного комитета РПЦ, член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса протоиерей Максим Козлов, передает РИА Новости.

Козлов уточнил, что медики и власти говорят о постепенном выходе из эпидемиологической ямы, в связи с чем и ожидается постепенное восстановление работы религиозных учреждений.

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Он напомнил, что 25 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел совещание, на котором были запланированы переговоры с гражданскими властями на тему поэтапного открытия храмов для прихожан.

Ранее 26 мая сообщалось, что неизвестные благотворители пожертвовали РПЦ деньги на выплату зарплат священникам. Пожертвования направят в московские приходы и подворья. Московское духовенство призвали помолиться за анонимного благотворителя.

По данным на 26 мая, в России выявили 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зафиксировано 3633 летальных исхода и 118 796 случаев выздоровления.

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