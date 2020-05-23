В РПЦ понадеялись на скорое открытие московских храмов

В РПЦ понадеялись, что власти Москвы в скором времени откроют храмы для верующих. Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24». Его слова передает РИА Новости.

По словам митрополита, речь идет, по крайней мере, об открытии церквей во внебогослужебное время, чтобы прихожане могли зайти поставить свечи, помолиться, подать записки или пообщаться со священником.

Материалы по теме «Антихрист сядет в храме Божием» Православные активисты не боятся коронавируса. Они призывают отмечать Пасху и грозят концом света

«Уже много машин на улицах, уже множество людей ездит в метро, уже открылись стройплощадки, то есть говорить о том, что режим самоизоляции в полной мере продолжается, сейчас уже невозможно. И, конечно, верующие задают справедливый вопрос: когда же станет возможно посещать храм?» — сказал представитель РПЦ.

Следующим этапом, как заявил митрополит, будет открытие храмов для богослужений уже с участием прихожан. Однако могут потребоваться особые правила, например, соблюдение дистанции между людьми и ограничение числа прихожан. «Санитарные ограничения будут устанавливать не церковные власти, а власти светские», — подчеркнул иерарх.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru