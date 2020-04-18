РПЦ приравняла инопланетян к демонам

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион приравнял представителей инопланетных цивилизаций к демонам. На эту тему он порассуждал в субботу, 18 апреля, в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

По мнению священнослужителя, если бы инопланетяне действительно существовали, о них бы обязательно говорилось в Священном Писании.

В качестве обоснования своей точки зрения митрополит приводит истории людей из книги известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего». По его словам, автор утверждает, что люди, которые якобы видели инопланетян, в действительности имели контакт с демонами.

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Священнослужитель подчеркнул, что Русская православная церквь (РПЦ) верит в существование ангелов и демонов «не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей».

Ранее в апреле митрополит Иларион раскритиковал священников, бравирующих бесстрашием к коронавирусу. Тех, кто решил воспользоваться ситуацией, чтобы показать свою твердость в вере, он сравнил с фарисеями. Митрополит подчеркнул, что в нынешнее время нужно не демонстрировать свое незыблемое стояние в вере, а заботиться о других.

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