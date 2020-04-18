В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали инициативу переводов пожертвований на карты священникам. В церкви сложилась сложная финансовая ситуация из-за сокращения потока прихожан, заявил в пятницу, 17 апреля, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его слова приводит РИА Новости.

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«Во многих храмах прихожане сами предложили священнику, чтобы он сказал номер своей или приходской карты. Они перечисляют, чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански», — рассказал Легойда. По его словам, священнослужители и их семьи живут «исходя из того, что мы жертвуем на поддержание прихода».

Легойда заявил, что тяжелая экономическая ситуация сказывается на храмах, и добавил, что в епархиях собираются поддерживать приходы.

16 апреля в РПЦ сообщили, что во время православной Пасхи церкви будут открыты в 43 из 85 регионов России — власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Такие меры ввели в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев это удалось сделать, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

По последним данным, общее число с начала эпидемии в стране превысило 32 тысячи. Всего в стране умерли 294 пациента, еще 2590 — выздоровели.

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