Кашляющий епископ позвал россиян в храмы и напомнил о неизбежности смерти

В свердловском городе Каменск-Уральский епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал россиян ходить в храмы и напомнил, что смерть неизбежна. Видеозапись проповеди была опубликована 6 апреля в сообществе «Каменская епархия» во «ВКонтакте», 13 апреля на него обратило внимание агентство URA.RU.

Во время обращения периодически кашляющий епископ заявил, что в «напасти коронавируса» есть положительные стороны. Например, люди могут «помолиться, почитать священное писание и подумать о жизни». Мефодий также добавил, что меры предосторожности необходимы, однако надо применять такие, «которые не оскорбляют бога». По его словам, «не приходить в храм — неправильно».

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«Мы так, либо иначе умрем. Днем раньше, днем позже. Господь принял смерть в общем-то молодым человеком. Бояться смерти надо не в храме. Здесь, в храме, как раз победа над смертью. Вот и мы к этой победе над смертью здесь в храме приобщаемся <...>. Конечно, нужно благоразумие, но тем не менее, не надо слишком. В итоге все равно нас в храм принесут. Лучше прийти в храм своими ногами», — сказал епископ.

Священнослужитель также заявил, что в Каменске-Уральском нет заразившихся коронавирусом. Однако, как пишет URA.RU, в городе появился первый больной — он ездил к дочери в Москву и вернулся с заражением.

Ранее председатель Синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал священников, которые пользуются ситуацией с коронвирусом, чтобы показать свою «твердость в вере». При этом он добавил, что есть священники, которые «ведут себя ответственно и делают все возможное, чтобы снизить риск заражения среди прихожан».

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