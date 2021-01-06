В РПЦ назвали ношение масок в храмах христианским долгом

Православные верующие, которые планируют молиться на Рождественском богослужении, должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, заявил заместитель главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его слова приводит РИА Новости.

«Это христианский императив — позаботиться о здоровье окружающих. Несмотря на критику относительно эффективности масок, даже если есть маленькая вероятность того, что маски могут кого-то защитить, этой возможностью надо обязательно воспользоваться», — отметил он. Также Кипшидзе призвал остаться дома всех, кто чувствует признаки недомогания.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал пожилых людей отказаться от посещения храмов на Рождество в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией. При этом он заверил, что для пожилых людей существует возможность причаститься в домашних условиях.