В российском городе к Новому году построят «советский» ледовый городок

Власти Перми уже начали подготовку к празднованию Нового года. В этом году в городе появится ледовый городок в советской тематике. В концепцию также входят привычные атрибуты этого праздника: салат оливье, куранты и другие советские традиции. Об этом рассказал мэр Перми Алексей Демкин, его слова передает «Комсомольская правда».

При этом глава города добавил, что конкретные мероприятия пока не обсуждались, все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. «В прошлом году было очень много хороших отзывов по украшению города. Добавим еще украшения — и в центр, и в районы», — рассказал Демкин.

По его словам, детальная информация о новогодних украшениях появится на сайте городской администрации позже. Власти города пока точно решили, что будут делать новые маршруты в районах, где установят световые объекты: фужеры с шампанским на улице Революции, Снежную королеву на Компросе, пегасов на кольце у Центрального рынка и другие.

