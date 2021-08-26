В иркутском микрорайоне построят православный храм

В иркутском микрорайоне Приморский на месте сквера построят православный храм. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

Известно, что под возведение религиозного строения был выделен участок в 0,7 гектара в районе пересечения улиц Безбокова и Захарова. Иркутская епархия дала разрешение на строительство храма в еще октябре 2018 года. На его территории планируют сделать большую парковую зону.

«Строительство подобных объектов в черте города всегда сопряжено со множеством трудностей и всевозможных условий, которые необходимо предусмотреть и выполнить: финансирование, планировка, экология и многое другое. Не обошлось без этого и здесь», — отметили в пресс-службе.

Начало возведения храма приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Закладка первого камня планируется на осень 2021 года.

Ранее стало известно, что в Печорах отреставрируют храм Святой Варвары XVIII века и Сорока мучеников Севасийских XIX века. На научно-методическом совете уже согласовали проект реставрации деревянной церкви Святой Варвары, кроме того, подготовлены документы для историко-культурной экспертизы и согласования с Комитетом по охране памятников. Уточнялось, что ремонт кровли начнется уже в августе, реставрацию планируют начать в следующем году.

