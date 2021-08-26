В Горно-Алтайске начали возводить стены старообрядческой церкви

Строители приступили к возведению стен старообрядческой церкви в честь Богородичной иконы Смоленской Одигитрии в Горно-Алтайске. Об этом сообщает портал «Алтайский старообрядец».

Стены деревянного храма возводятся из калиброванного бревна. Материал привозят на стройплощадку из Барнаула. В соответствии с планом, площадь одноэтажного строящегося здания составит порядка 115 квадратных метров.

Отмечается, что строить старообрядческий храм начали в 2016 году. Здание спроектировал А.А. Вершков. В том же году был заложен фундамент церкви, были возведены стены и кровля. В 2017 году из-за отсутствия средств стройку приостановили. Возобновилось оно лишь в октябре 2020 года.

Ранее стало известно, что в Печорах отреставрируют храм Святой Варвары XVIII века и Сорока мучеников Севасийских XIX века. На научно-методическом совете уже согласовали проект реставрации деревянной церкви Святой Варвары, кроме того, подготовлены документы для историко-культурной экспертизы и согласования с Комитетом по охране памятников. Уточнялось, что ремонт кровли начнется уже в августе, реставрацию планируют начать в следующем году.