В основание иконостаса Благовещенского собора заложили именные кирпичи

Именные кирпичи заложили в основание будущего иконостаса Благовещенского собора, расположенного в Воткинске. Об этом сообщили в пресс-службе Ижевской и Удмуртской епархии.

В мероприятии наряду с предпринимателями, представителями духовенства и благотворителями участвовали митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, глава муниципального образования «Город Воткинск» Алексей Заметаев, а также директор АО «Воткинский завод» Игорь Чурбанов.

Перед началом церемонии митрополит обратился к присутствующим и отметил, что они стали свидетелями давней традиции, согласно которой каждый из выделивших на строительство церковного сооружения средства благотворителей может написать имена родных и близких на кирпиче и вложить его в собор, где о них будут молиться.

Восстанавливающийся Благовещенский собор изначально был возведен в 1817-1819 годах. Известно, что в стенах храма принял крещение композитор Петр Ильич Чайковский. В советское время здание переделали под дом культуры, в руки представителей Церкви его вернули в 2001 году. Начиная с 2006 года здание стартовала масштабная реконструкция, которая была приостановлена в 2015 году. К настоящему моменту удалось полностью восстановить внешний облик собора, однако для проведения отделочных работ нужны средства.

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